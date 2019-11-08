ПЕКИН, 8 ноя /ПРАЙМ/. Акции ОК "Русал" после публикации финансовой отчетности за январь-сентябрь 2019 года упали на 3,58% на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов в 9.30 по местному времени (4.30 мск) акции компании торговались по 3,5 гонконгских доллара за акцию. Стоимость акций продолжила падать и по состоянию на 10.10 по местному времени составила уже 3,48 гонконгских доллара.

Согласно обнародованному в пятницу заявлению компании, чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза и составила 819 миллионов долларов. Скорректированный чистый убыток составил 132 миллиона долларов против прибыли 873 миллиона долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2%, до 906 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA упал в 2,35 раза, до 765 миллионов долларов, выручка снизилась на 8,8%, до 765 миллионов долларов.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.