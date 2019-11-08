МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Норникеля" в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ был сохранен Fitch на уровне "F3".

"Подтверждение отражает наше ожидание того, что леверидж, скорректированный к средствам от операционной деятельности (FFO) "Норникеля", будет постепенно увеличиваться до 2.4х к 2022 году с 1.6х в 2018 году из-за роста капзатрат, высоких дивидендов", — говорится в релизе. Аналитики агентства прогнозируют, что показатель останется ниже допускающего негативное рейтинговое действие уровня в 2.5х в рамках прогнозного периода.

Рейтинг учитывает сильный бизнес-профиль, который отражает лидирующее положение компании по масштабу и уровню затрат на рынке никеля, меди, палладия и платины. Агентство также учло риски операционной среды и специфические риски управления, говорится в релизе.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.