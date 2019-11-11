С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

"Компания "Ратэк" занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ", — сообщил Макаров в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

Проект, по его словам, был одобрен регуляторами. Первая такая система была внедрена во "Внуково". "Сейчас закладывается проектное решение для метрополитена Петербурга", — отметил глава "Руссофта".

По его словам, провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, когда все системы будут заменены на инновационные. "Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а бюджетом и желанием их решать", — считает собеседник агентства.

Система также позволяет измерять наличие разных веществ в материалах. "Уже сейчас система используется за границей, в Чили, для выявления количества меди в руде, которая идет по транспортеру. Мы можем уже сейчас по грузовику, который проезжает под специальной рамкой, понять, сколько находится в его кузове кадмия, никеля, железа и других веществ", — добавил Макаров.