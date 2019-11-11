МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость золота обновила в понедельник вечером минимум за квартал, несмотря на ряд казалось бы поддерживающих факторов, так как цена на металл опустилась ниже психологической отметки, что привело к техническим распродажам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 20.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,65 доллара, или на 0,38%, до 1457,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов понедельника золото дешевело до отметки в 1448,95 доллара — минимума с августа. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается на 0,15%, до 16,797 доллара за унцию.

Глава отдела по торговле металлическими деривативами BMO Capital Markets Тай Вон (Tai Wong), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что падение стоимости металла является "техническим", так как цена не смогла удержаться выше психологической отметки в 1460 долларов. И стоимость продолжит снижаться — за счет инвесторов, которые продают активы при падении их стоимости, добавил эксперт.

При этом технический аспект перевешивает появившиеся факторы, которые могли бы поддержать котировки золота как актива-убежища. Во-первых, инвесторы следят за развитием внешнеторгового конфликта США и Китая. Так, ранее министерство коммерции Китая заявило, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торгового соглашения сторон, а американский президент Дональд Трамп сказал в субботу, что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось.

Аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого также приводит агентство, полагает, что поддержку золоту могут оказать и беспорядки в Гонконге, где в понедельник протестующие заблокировали входы на несколько станций метро. "Если эта ситуация усугубится, это может оказать поддержку золоту как надежному активу", — сказал он.