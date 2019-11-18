БРЮССЕЛЬ, 18 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Ряд крупных стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) выразили опасения по поводу возрастающего использования защитных мер в торговле, об этом рассказал журналистам торговый чиновник в Женеве.

"Япония, Корея, Швейцария, Австралия, Соединенные Штаты и Китай выразили общую обеспокоенность по поводу растущего применения защитных мер членами ВТО… Группа членов организации вновь повторила свою озабоченность по поводу возрастающего использования защитных мер, особенно в сталелитейном секторе, и необходимости обеспечения того, чтобы такие действия принимались в соответствии с Соглашением о защитных мерах ВТО", — рассказал он.

"На заседании комитета по защитным мерам ВТО 18 ноября было рассмотрено 45 уведомлений о защитных мерах, принятых членами ВТО… Количество новых расследований в области защитных мер, начатых в этом году – 27 штук — является вторым по величине ежегодным показателем за всю историю наблюдений", — добавил источник.

Опасения Японии, Кореи и Швейцарии были сосредоточены на секторе стали. К примеру, представители Японии отметили, что защитные меры все чаще используются как развитыми, так и развивающимися странами, часто в ответ на торговые ограничительные меры и ответные действия других членов ВТО.

К примеру, среди прочего на прошедшем заседании обсуждались защитные меры Евросоюза, вступившие в силу 2 февраля 2019 года на срок до трех лет в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. Как сообщалось ранее, они представляют собой квоты, при импорте свыше которых должна была применяться пошлина в размере 25%. Меры были нацелены на определенный список стальной продукции, независимо от места происхождения. Они были предназначены для защиты европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванной перенаправлением в ЕС поставок из разных частей мира ввиду повышения пошлин США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Эти меры затем корректировались.

В соответствии с Соглашением о защитных мерах гарантиях ВТО, член организации может временно ограничить импорт продукта посредством более высоких пошлин или других действий, если его внутренняя промышленность серьезно пострадала или ей угрожает серьезная опасность из-за непредвиденного скачка импорта.