АШХАБАД, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству построить металлургическое предприятие, сообщает в субботу русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".

На заседании правительства по видеосвязи вице-премьер Мыртгелди Мередов, курирующий нефтегазовый комплекс, сообщил, что в ходе геологоразведочных работ на территории Балканского велаята (область на западе страны, примыкающая к Каспию) были обнаружены большие залежи железной руды.

Бердымухамедов дал "соответствующим руководителям поручения по строительству нового металлургического предприятия по промышленной переработке обнаруженных залежей железной руды, обеспечению его работы, а также определению месторасположения завода".

"Также президент Гурбангулы Бердымухамедов дал вице-премьерам конкретные указания по активному изучению в ближайшее время достижений мировой науки и передового опыта в области освоения полезных ископаемых, налаживания их промышленного производства, а также по подготовке соответствующих предложений", — пишет газета.