МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Аукцион по продаже 50% плюс две акции ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащих РЖД, состоится в среду: за пакет поборются "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Первая грузовая компания" (принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина), говорится в материалах организатора торгов — "ВТБ Капитала".

Все три участника торгов имеют одобрение от ФАС на покупку этого пакета "Трансконтейнера". Стартовая цена на аукционе составляет 36,159 миллиарда рублей. Первый шаг в ходе торгов определен в размере 141 миллиона рублей, далее — 200 миллионов рублей. Участником аукциона могла стать лишь компания, соответствующая ряду требований.

РАЗ, ДВА, ТРИ… ПРОДАНО!

Торги пройдут в Москве. Согласно опубликованным организатором условиям, от каждого участника на аукционе могут присутствовать не более двух человек. После оглашения аукционистом стартовой цены всем участникам предлагается заявить её, подняв карточку участника с номером. После заявления любым из участников минимальной цены или объявления о продолжении торгов аукционист предлагает им озвучить свои предложения о цене, превышающей стартовую на шаг аукциона.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил стартовую или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную стоимость как цену продажи акций. При отсутствии предложении?, превышающих заявленную цену, со стороны других участников, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного повторения цены ни один из участников не заявит большую цену, аукционист ударяет молотком, и торги завершаются. Победителем аукциона признается участник, который предложил в ходе торгов наиболее высокую цену.

Замглавы РЖД Андрей Старков ранее сообщал журналистам, что компания рассчитывает на высококонкурентную борьбу за предложенный пакет оператора. Он отмечал, что монополия планирует закрыть сделку по продаже победителю торгов акций "Трансконтейнера" до конца 2019 года.

"Енисей Капитал" уже владеет 24,5% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.