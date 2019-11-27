МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль по МСФО группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, за январь-сентябрь выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,988 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании увеличилась при этом на 15%, до 89,615 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте — на 9%, до 1,377 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA вырос на 16%, до 29,503 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте — на 9%, до 453 миллионов долларов.

Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). У группы есть три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основной владелец — Вячеслав Кантор.