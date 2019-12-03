БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек /ПРАЙМ/. Министры Аргентины и Бразилии обсудят в среду влияние, которое оказывает на экономики обеих стран решение США вернуть пошлины на сталь и алюминий, сообщает издание Infobae со ссылкой на министра производства Аргентины Данте Сику.

Он встретится 4 декабря с министром экономики Бразилии Паулу Гедесем.

На четверг намечена встреча глав стран южноамериканского торгового блока Меркосур. Не исключено, что тема пошлин будет рассмотрена во время заседания.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.