МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Роскомнадзор с начала текущего года заблокировал 35 нелегальных ювелирных сайтов — почти в 9 раз больше, чем за 2018 год, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"На основании судебных решений о признании информации запрещенной по тематике "ювелирные изделия" в 2018 году в Реестр было внесено 4 URL, в 2019 году — 35 URL", — сообщили в Роскомнадзоре.

Действующие в РФ правила продажи товаров дистанционным способом запрещают онлайн-продажу продукции, товаров и услуг, которые ограничены в свободном обороте. Их перечень был определен указом президента еще в 1992 году, к ним относятся, в том числе, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них. На основании этого суды могли признать ювелирный бизнес в интернете вне закона.

На практике почти все известные российские ювелирные компании, включая известные бренды, все равно работают через интернет, пользуясь тем, что закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" не содержит прямого запрета на такую торговлю, а Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность только за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но не ювелирными изделиями.

Сейчас эта коллизия устранена: премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление о легализации в России удаленной торговли ювелирными изделиями: она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.