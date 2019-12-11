МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Цена на золото ускорила темпы роста после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую ставку на отметке в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,95 доллара, или на 0,68% — до 1478,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,31% — до 16,92 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,45%, а серебро – на 0,96%.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Регулятор отметил, что не ожидает снижения ставки в следующем году, а также подтвердил прогнозы по росту ВВП США на текущий и следующий года.