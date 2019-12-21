РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп согласился не облагать пошлинами бразильскую сталь, сообщил глава Бразилии Жаир Болсонару по итогам телефонного разговора с американским коллегой.

"Я понимаю, что он хотел и намеревался сделать, и я ему представил свои аргументы, он учел мои аргументы и решил сказать всем нам, бразильцам, что наша сталь и наш алюминий не будут облагаться пошлинами, повторяю, не будут", — сказал Болсонару в видео, размещенном в соцсетях.

Разговор президентов длился 15 минут и прошел в обстановке взаимоуважения, добавил глава Бразилии.

В начале декабря Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.