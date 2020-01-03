МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Цена на золото растет в пятницу вечером после убийства иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,95 доллара, или на 1,63% — до 153,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% — до 18,177 доллара за унцию.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает при усилении геополитической напряженности. Накануне США совершили санкционированный Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате удара погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

"Последнее повышение стоимости вызвано геополитической напряженностью, которая будет основной движущей силой в краткосрочной перспективе", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).