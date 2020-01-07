МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Цена на золото растет во вторник вечером при сохранении политической напряжённости на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 2,35 доллара, или на 0,15%, до 1571,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,37%, до 18,247 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, продолжает расти на фоне последних событий. Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иран и США пока не предпринимают активных действий, но продолжают угрожать ответными мерами. Так, ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Пока это только слова, но аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что выводы о том, что напряжённость ослабла, преждевременны.