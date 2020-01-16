МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Один человек погиб при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО "Гайский ГОК" погиб один человек, тело обнаружено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.