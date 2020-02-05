МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Структура Романа Троценко (Aeon Mining Limited, дочерняя компания НПО "Альтаир") 3 февраля заключила договор купли-продажи с "Южуралзолото группа компаний" акций и конвертируемых облигаций Petropavlovsk plc со сроком погашения до 2024 года, следует из сообщения Petropavlovsk.

Ранее на этой неделе золотодобытчик сообщал, что структуры бизнесмена контролируют 22,37% акций компании. Кроме того, ему принадлежат облигации Petropavlovsk, конвертируемые в 5,97% акций. Исходя из текущего сообщения доля Троценко в Petropavlovsk уменьшилась ниже порога раскрытия.

НПО "Альтаир" Троценко летом 2019 года стало крупнейшим акционером Petropavlovsk plc, выкупив 22,37% акций. Приобретенный пакет включал 13,3% акций золотодобытчика, а также 9,06% акций (или 300 миллионов голосующих бумаг), которые в 2017 году были переданы по сделке РЕПО немецкой дочке ВТБ (срок окончания — конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% ее акций.