МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Спрос на еврооблигации "Трубной металлургической компании" (ТМК) составил 1,7 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

ТМК в среду разместила семилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,3% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,75% годовых, но был снижен до 4,3-4,35% годовых.

"ТМК не просто вышла на рынок и развеяла риски и сомнения инвесторов, — это рекордное размещение для российских корпоративных заемщиков в формате Reg S (предполагает продажу ценных бумаг только тем инвесторам, которые не являются резидентами США — ред.) на семь лет по ставке купона 4,3%. Спрос на пике составил 1,7 миллиарда долларов", — сказал он. По его словам, российские инвесторы купили 33% выпуска, инвесторы из Континентальной Европы — 39%, из Великобритании — 21%, Азии и Ближнего Востока — 6%.

"Это седьмой выход эмитента на рынок еврооблигаций в его истории, и успех очевидный. Успешность кредитной истории, последняя сделка по продаже Ipsco и усилия в корпоративном управлении, как часть общего плана работы в направлении устойчивого развития. Последнее однозначно становится требованием инвесторов, и рынок воспринял то, что сделано и делается компанией", — добавил Шулаков.

Компания с 31 января по 4 февраля провела встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов. Road show охватило такие города, как Москва, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Цюрих и Женева. Организаторами выступают J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.