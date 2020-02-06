ХАБАРОВСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Более 25 тонн золота добыто в прошлом году в Хабаровском крае, что стало новым историческим рекордом и превысило предыдущий показатель на 1,7%, сообщает правительство региона в четверг.

"Горняки Хабаровского края установили новый исторический рекорд по добыче золота. Отчетный год предприятия завершили с суммарным итогом в 25,2 тонны драгоценного металла. Добыча, которая велась, как открытым, так и подземным способом, превысила прошлогодний показатель на 1,7%. И это несмотря на трудности, которые пришлось испытывать золотодобытчикам из-за продолжительного паводка летом прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокие показатели по добыче рудного золота отмечены на предприятиях "Амур Золото", АО "Многовершинное", "Руссдрагмет", "Охотская горно-геологическая компания" и "Светлое". Среди компаний, добывающих россыпное золото, отличились "Золото Керби", "Конкорд", "Дальневосточные Ресурсы" и артель старателей "Восток". Кроме того, на рекордные показатели повлиял запуск в эксплуатацию нового месторождения "Полянка" компанией "НГК Ресурс".

Сообщается, что в 2019 году вся горнодобывающая промышленность Хабаровского края перечислила в региональный бюджет 6,8 миллиарда рублей налогов. Это на 13% больше, чем в предыдущем году. Все полученные средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед жителями региона.