ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев /ПРАЙМ/. Предварительной причиной пожара в листопрокатном цехе №5 на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области, который произошел в субботу, стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ, сообщил РИА Новости представитель ММК.

По данным ГУМЧС России по региону, пожар произошел в листопрокатном цехе №5, который находится на капремонте. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 390 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Произошел пожар на реверсивном двухклетевом стане листопрокатного цеха номер пять. Предварительная причина происшествия — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ", — сказал собеседник агентства.

Пожар локализован, пострадавших нет, отметил он.