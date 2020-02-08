МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Открытое горение в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в листопрокатном цехе, который находится на капремонте. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожар был локализован на площади 390 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Предварительно, причиной возгорание было нарушение техники безопасности.