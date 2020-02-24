МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Золото в понедельник вечером продолжает дорожать, обновляя максимумы с января 2013 года на новостях о распространении коронавируса по всему миру, что несет угрозу мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,25 доллара, или на 1,9% — до 1680,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,12% — до 18,738 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на усилении глобальных рисков. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Инвесторы опасаются, что эпидемия нанесет ущерб не только китайской, но и всей мировой экономике.

Рыночный аналитик FXTM Хань Тань (Han Tan), которого цитирует Рейтер, отмечает, что в начале 2020 года на рынках царил оптимизм, связанный с ослаблением торговой напряженности между США и Китаем. "Но потенциальные последствия распространения коронавируса не только вызывают неприятие риска, но и могут подорвать перспективы роста в течение всего года", — добавил он.