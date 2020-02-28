МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в 2019 году произвела 3,757 миллиона тонн алюминия, что практически соответствует уровню предыдущего года (3,756 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Объем производства глинозема увеличился на 1,1%, до 7,858 миллиона тонн, добыча бокситов возросла на 15,9%, до 16,047 миллиона тонн, нефелиновой руды – снизилась на 1,1%, до 4,244 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 10,2%, до 98 тысяч тонн.

В четвертом квартале 2019 года производство алюминия увеличилось относительно предыдущего квартала на 0,7%, до 949 тысяч тонн, при этом на заводы компании в Сибири пришлось 93% от общего объема производства. Производство глинозема выросло на 4,7%, до 2,05 миллиона тонн. Добыча бокситов возросла на 2%, до 4,026 миллиона тонн, нефелиновой руды – на 5,6%, до 1,074 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки сохранился на уровне 25 тысяч тонн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.