МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. ОК "Русал" ожидает в 2020 году роста мирового спроса на первичный алюминий на 1,3% в годовом выражении, до 66,1 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

В 2019 году, говорится в сообщении, мировой спрос на алюминий увеличился на 0,1%, до 65,3 миллиона тонн, в том числе в Китае — на 2,4%, до 36,8 миллиона тонн.

При этом в компании отметили рост глобального индекса деловой активности производителей в начале 2020 года, свидетельствующий о восстановлении мировой экономики. Кроме того, росту спроса на алюминий должен способствовать сегмент транспортных перевозок на фоне запуска производства новых моделей, включая электромобили, и роста применения алюминия в автомобилях.

"Учитывая упомянутые факторы и вероятность быстрого восстановления рынка после коронавируса COVID-19, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении, до 66,1миллиона тонн, спрос в остальной части мира (без учета Китая) вырастет на 1,1% — до 28,8 миллиона тонн, а в Китае спрос увеличится на 2,6% — до 37,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В то же время в "Русале" полагают, что проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, могут серьезно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первой половине 2020 года. В частности, снижение спроса на алюминий в Китае и избыточные запасы металла могут повлиять на цены и в конечном итоге задержать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству алюминия.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.