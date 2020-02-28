Обновлены котировки, добавлено мнение аналитиков после четвертого абзаца.

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Стоимость золота обвалилась более чем на 4% в пятницу вечером на фоне общей паники вокруг коронавируса, которая склоняет инвесторов к продаже всех возможных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 70 долларов, или на 4,3%, до 1572,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена опускалась на 4,8%. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 7,07%, до 16,41 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее — превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650.

"Люди пытаются продать все, что могут. Это глобальная распродажа", — сказал агентству Рейтер старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).

Аналитик ABN Amro Жоржетт Буле (Georgette Boele) отметил, что инвесторы, по всей видимости, закрыли позиции в золоте, поэтому стоимость металла не смогла достичь рекорда.