МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Стоимость золота продолжает расти в понедельник, хотя и значительно более умеренными темпами, чем утром, на фоне роста спроса на надежные активы в свете обрушения глобальных нефтяного и фондового рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,25 доллара, или на 0,19%, до 1675,45 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов золото превысило отметку в 1700 долларов, достигнув максимума с марта 2012 года. Цена мартовского фьючерса на серебро снижается на 2,06%, до 16,907 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом с низким инвестиционным риском, растет на фоне паники, возникшей на нефтяном рынке. Цены на это сырье в ходе утренних торгов обрушились на 30%, хотя уже замедлили темпы падения до 18-19%.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу у участников прежнего альянса нет. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent дешевел до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара (минимумов за четыре года).

В свете этих новостей американские фондовые биржи обрушились на открытии более чем на 7%, европейские — падают в этих же пределах, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись падением на 3-7%.

Кроме того, поддержку золоту оказывает снижение курса доллара, благодаря которому драгметалл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.