БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар /ПРАЙМ/. ГК "Петропавловск" (Petropavlovsk Plc) в 2020 году рассчитывает увеличить переработку золотосодержащих концентратов упорных руд на Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комплексе (ПАГК) в Приамурье на 50-75%, до 300-350 тысяч тонн, сообщили Вестнику золотопромышленника (входит в МИА "Россия сегодня") в компании.

"Петропавловск" в 2020 году рассчитывает увеличить переработку золотосодержащих концентратов упорных руд на Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комплексе в Приамурье на 50-75%, до 300-350 тысяч тонн", — сказали в компании.

Рост переработки будет достигнут за счет увеличения объемов собственных концентратов с месторождений Маломыр и Пионер, а также сторонних концентратов, поставляемых производителями России и Казахстана.

"Объем производства (золота – ред.) зависит от характеристик перерабатываемых концентратов, в том числе от содержания в них благородных металлов, серы, органического углерода и других компонентов", – пояснил собеседник.

За весь 2019 год Покровский АГК произвел 193,2 тысячи тройских унций золота: 132 тысячи унций после переработки 155 тысяч тонн флотоконцентрата комбината Маломыр, и 61,2 тысячи унций после переработки 32,5 тысячи тонн флотоконцентратов из России и Казахстана.

"Петропавловск" планирует к 2022 году загрузить все четыре автоклава Покровского АГК собственным концентратом в объеме 350 тысяч тонн и концентратом сторонних поставщиков — 50-100 тысяч тонн. Это станет возможно после расширения мощностей комбината Маломыр (за счет строительства третьей флотационной линии) и ввода в строй двух флотационных линий на Пионере. Также компания изучает технологические решения переработки концентратов из перспективных источников собственного сырья – упорных руд Токурского и других месторождений.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.