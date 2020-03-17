МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. "Торговый дом РЖД" планирует заключить контракт с АО "Выксунский металлургический завод" (Нижегородская область, входит в ОМК) на поставку 150 тысяч цельнокатаных колес, следует из данных с сайта госзакупок.

Ранее компания объявила запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки колес цельнокатаных. Начальная (максимальная) сумма контракта составила 10,5 миллиарда рублей с НДС. Согласно материалам, заказчик ожидает поставки 150 тысяч колес не позднее 31 декабря 2020 года.

Согласно данным системы госзакупок, на тендер заявился один участник.

"Поручить департаменту материально-технического обеспечения АО "ТД РЖД" в установленном порядке обеспечить заключение договора по итогам запроса котировок… с участником с номером заявки 1 (акционерное общество "Выксунский металлургический завод") в пределах лимитов затрат", — говорится в итоговом решении комиссии.

В документах не фигурирует предложенная заводом сумма контракта.

ВМЗ (Нижегородская область) — один из ведущих российских производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы, а также крупнейший мировой производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.