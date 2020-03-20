МАГАДАН, 20 мар /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Плановые показатели добычи золота в Магаданской области будут достигнуты, несмотря на угрозу коронавируса, сообщает в пятницу правительство региона.

Шестерых вахтовиков, сотрудников месторождения "Купол" на Чукотке госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус. Диагноз у них не подтвердился. Под самоизоляцию поместили более 150 человек, вернувшихся с "Купола". Там подозревается коронавирус у двоих госпитализированных сотрудников.

"В ходе совещания представители горнодобывающих компаний отметили, что, несмотря на некоторый кадровый дефицит из-за режима повышенной готовности, основные показатели по добыче золота будут достигнуты с положительным результатом. В этом году план по золоту установлен на отметке в 46 тонн", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в регионе все-таки может возникнуть небольшой дефицит кадров, на предприятиях, которые занимаются добычей россыпного золота.

"В случае необходимости предприятия буду совершать перераспределение людей с менее производительных объектов на более перспективные, чтобы не снижать добычу драгоценных металлов. На данный момент ситуация находится под контролем и стабильна", – цитирует правительство министра природных ресурсов и экологии региона Олега Косолапова.