МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. ОК "Русал" считает долю "Норникеля" в СП с "Русской платиной" несоответствующей реальному вкладу, сообщил РИА Новости представитель алюминиевой компании.

Ранее в пятницу "Норникель" сообщил, что получил от "Русской платины" решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия "Арктик Палладий" и реализовать самостоятельно проект по развитию месторождений Черногорское и южного участка Норильск-1. При этом в "Норникеле" отметили, что это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны одного из акционеров "Норникеля" — UC Rusal.

"Мы были готовы поддержать сделку, если бы доля "Норильского никеля" соответствовала реальному вкладу компании в проект. О чем, в соответствии с соглашением, мы уведомили партнеров, попросив выполнить при заключении сделки ряд технико-экономических требований, включающих и увеличение доли участия Норильского никеля в СП", — сообщил РИА Новости представитель "Русала".

"Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о партнерстве, предполагающее учреждение совместного предприятия по разработке трех месторождений вкрапленных руд в Норильском районе, в феврале 2018 года. Компания "Арктик палладий" была зарегистрирована летом этого же года, завершение создания СП ожидалось в 2020 году.

Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП должна была стать лицензия на разработку Масловского месторождения, "Русской платины" — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Доли партнеров в СП планировалась равными. Совокупные инвестиции в проект оценивались примерно в 15 миллиардов долларов, а его потенциальная полная мощность — около 120 тонн металлов платиновой группы ежегодно. Первая продукция ожидалась в 2024 году.