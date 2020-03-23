МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Стоимость золота уверенно растет уже более чем на 5% в понедельник вечером на фоне объявленных Федеральной резервной системой (ФРС) США мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,96%, или на 73,6 доллара, до 1558,5 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%. Цена майского фьючерса на серебро растет на 6,3%, до 13,162 доллара за унцию.

Стоимость золота подскочила и уже перешагнула отметку в 5% на фоне новых мер стимулирования экономики ФРС США. Регулятор сообщил, что будет производить выкуп ценных бумаг в объеме, необходимом для бесперебойного функционирования рынка. Кроме того, регулятор продолжит проводить "овернайт" РЕПО и объявил о запуске новых программ кредитования на 300 миллиардов долларов.

"Федеральная резервная система США предоставила крупнейшие на сегодняшний день меры поддержки, которые даже существеннее, чем те, которые были приняты во время финансового кризиса…. Однако вопрос заключается в том, продлится ли этот оптимизм дольше одного дня", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по торговле металлическими деривативами BMO Capital Markets Тай Вон (Tai Wong).