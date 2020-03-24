ЛОНДОН, 24 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Организатор форумов для участников горно-металлургической промышленности компания MINEX, штаб-квартира которой находится в Лондоне, перевела часть конференций 2020 года в онлайн-формат, часть мероприятий отменена из-за коронавируса, говорится в заявлении компании.

Так, ближайшая конференция MINEX Europe, которая запланирована на 1-2 июля и должна была состояться в Польше, будет проведена в онлайн-формате.

Конференция "Майнекс Дальний Восток", запланированная на 23-24 июля в Хабаровске, отменена. "В связи с необходимостью проведения превентивных мер против распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV… принято решение об отмене мероприятия", — говорится в сообщении компании.

Горно-геологический форум "Майнекс Россия", который должен состояться 6-8 октября в Москве, пока остается в силе, но формат проведения конференции будет уточнен. В 2019 году этот форум принял более 800 участников, в выставке, проходившей в его рамках, приняли участие более тысячи посетителей.

Форум "Майнекс Евразия" в Лондоне пока запланирован на 30 ноября. Конференции в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане перенесены на более поздние сроки, детали будут уточняться.

"Во времена беспрецедентного беспокойства о будущем давайте напомним себе, что горнодобывающая промышленность удовлетворяет базовые потребности общества, предоставляя материалы для строительства больниц, школ, энергосистем, дорог, машин, сетей связи и многого другого. Мы уверены, что после первоначальных потрясений горнодобывающая промышленность вместе с правительствами и инвесторами найдут пути для продвижения вперед. А пока давайте сохранять позитивный настрой, продолжать общаться и, самое главное, оставаться здоровыми", — призвали организаторы форумов.