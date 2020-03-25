МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Цена на палладий в среду вечером растет более чем на 20% из-за опасений по поводу перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.44 мск стоимость тройской унции палладия росла на 21,59%, до 2343,43 доллара. В то же время июньский фьючерс на палладий дорожал на 24,8%, до 2230 долларов за унцию.

"Палладий дорожает из-за усиления опасений по поставкам… Перебои в ЮАР только ухудшат ситуацию с ограниченным предложением", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya). Металл дорожает уже третий день подряд, ранее рост стоимости составлял около 10% в день.

С начала года палладий торговался у исторических рекордов и непрерывно дорожал до конца февраля, достигнув уровня более чем в 2880 долларов. В начале марта цена палладия начала снижаться, и с прошлой недели стоимость металла оказалась на уровне около 1,5-1,6 тысячи долларов, а с начала текущей недели показатель вновь начал рост. Год назад палладий стоил около 1500 долларов, два года назад — около 1000 долларов.

Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл рос.