ВАШИНГТОН, 28 мар /ПРАЙМ/. Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

"Дилеры распродали все или временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать. В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке", — пишет газета.

Нехватка золота на бирже привела к тому, что банкиры с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду. "Королевский канадский монетный двор был завален просьбами об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк", — добавляет издание.

Цена фьючерсов на золото в США выросла примерно на 9%, до порядка 1620 долларов за тройскую унцию на этой неделе, достигнув семилетнего максимума. Только в нескольких случаях, начиная с 2000 года, цены на золото выросли еще больше за одну неделю. В частности, такой рост был сразу после того, как крупнейший банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года.