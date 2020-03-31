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МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. "Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусной инфекцией – у механика судна "Норильский никель", говорится в сообщении компании.

Поясняется, что 25 марта, когда судно находилось в Архангельске (судно следовало из Мурманска в Дудинку с остановкой в Архангельске), ему поступил звонок из Роспотребнадзора с информацией, что он находился в поезде с возможно заразившимся коронавирусом.

"В тот же день механик был доставлен в медицинское учреждение, его диагноз был подтвержден сегодня. Весь экипаж судна помещен в обсерватор. Их самочувствие хорошее. Мы ожидаем результатов анализов членов экипажа, и готовы оказать помощь для обеспечения лечения заболевших, если это понадобится", — рассказали в пресс-службе "Норникеля".

Судно полностью продезинфицировано, экипаж заменен. Роспотребнадзор выдал одобрение на отход судна в рейс, оно отправилось в порт назначения Дудинка 31 марта 2020 года. Представитель "Норникеля" уточнил, что в настоящее время в городах Норильск и Дудинка нет зарегистрированных случаев заболевания новым вирусом.

"Норникель" ведет активную работу по недопущению подобных ситуаций, компания рассматривает возможность продлить текущие смены экипажей в рамках сроков, предусмотренных законодательством. В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено, отмечается в сообщении.