МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Директором по развитию объединенного ограночного комплекса "Алросы" назначен Дмитрий Амелькин, он также продолжит курировать Центр стратегических проектов и аналитики и Центр инновационных технологий компании, говорится в сообщении алмазодобытчика.

Амелькин в 2004 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Работал в PriceWaterhouseCoopers, затем возглавлял подразделение по стратегическому развитию в компании "Ингосстрах", позже – в СОГАЗе, а также отвечал за проектное управление в структурах Сбербанка. С 2017 года возглавляет Центр стратегических проектов и аналитики "Алросы".

"Дмитрий Николаевич зарекомендовал себя как руководитель, умеющий решать самые сложные задачи. Включение в сферу его ответственности гранильных предприятий призвано ускорить процесс интеграции в группу смоленского завода "Кристалл" и придать новый импульс повышению эффективности ограночного комплекса в целом и улучшению его финансовых результатов", — прокомментировал генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов.

Стратегия развития ограночного комплекса компании на 2020-2022 годы предполагает централизацию распределения сырья и сбыта бриллиантов для повышения экономической эффективности, отмечается в сообщении. Распределение сырья между производственными площадками будет осуществляться исходя из экономической эффективности огранки. Продажей готовой продукции будет заниматься консолидированная служба сбыта на базе филиала "Бриллианты "Алросы", в которую войдет часть сотрудников сбытовых подразделений ПО "Кристалл".

В состав группы "Алроса" входят филиал "Бриллианты "Алросы" (Москва), ООО "Бриллианты "Алросы" (Барнаул) и ПО "Кристалл" (Смоленск), которые в совокупности обеспечивают более 60% всей российской огранки.