БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр /ПРАЙМ/. Цена на медь в 2020 году, в том числе из-за коронавируса, упадет почти на 12% и составит 2,4 доллара за фунт, полагает Комиссия по медной промышленности Чили (Cochilco), страны-крупнейшего производителя этого металла в мире.

"Средняя цена на медь в 2020 году составит 2,4 доллара за фунт, что на 11,8% ниже 2019 года. В течение текущего года цена будет двигаться в сторону снижения под давлением растущего объема запасов и излишка металла… Между тем к 2021 году рынок покажет сценарий восстановления спроса и цены на этот вид металла увеличатся до 2,9 доллара за фунт", — говорится в исследовании Комиссии.

По состоянию на 10.16 мск 6 апреля, стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,69% — до 2,220 доллара за фунт.

Комиссия отмечает, что в последнюю неделю марта цены на медь достигли некоторой стабилизации в диапазоне между 2,1 доллара и 2,2 доллара за фунт, чему способствовало ослабление доллара, закрытие некоторых медных рудников из-за коронавируса, начавшееся восстановление в производственном секторе Китая.

"Тем не менее, по нашим оценкам, падение спроса на медь, вызванное COVID-19, перевесит снижение предложения в 2020 году. В этом сценарии цена на красный металл будет подвержена дальнейшему падению в зависимости от того, сколько продлится кризис, вызванный вирусом, и насколько глубоким будет торможение глобального роста", — говорится в исследовании.

Эксперты полагают, что спрос на медь в Китае, являющемся крупнейшим покупателем этого металла в мире, покажет падение на 2% в годовом выражении.