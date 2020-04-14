МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. АО "СУЭК-Кузбасс" ввело в эксплуатацию на шахте имени А.Д. Рубана (участок "Магистральный") новую лаву N 816 на пласту Полысаевский-2 с вынимаемой мощностью 4,7 метра и запасами угля 3,5 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Очистной забой оборудован 174 секциями крепи Tagor 24/50ПСЗ. В лавный комплект также вошли конвейер SH PF-4/1132 и очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час.

Отмечается, что компания проводит масштабное инвестирование в развитие шахтоуправления имени Рубана. Только в 2019 году общий объём вложений СУЭК в это предприятие составил 2,9 миллиарда рублей.

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, ведущий производитель угля, тепла и электроэнергии в России. В группу входят угледобывающие, обогатительные предприятия и генерирующие активы в Сибири и на Дальнем Востоке. Ключевые активы включают 27 шахт и разрезов, в 2019 году было добыто 106,2 миллиона тонн угля. Основной акционер — Андрей Мельниченко.