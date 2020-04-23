МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation за первые три месяца 2020 года составила 80 миллионов долларов против чистого убытка в 199 миллионов долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за январь-март составила 0,43 доллара против убытка в 1,07 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка уменьшилась при этом на 12% в годовом выражении — до 2,381 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали выручку на уровне 2,37 миллиарда долларов.

"Несмотря на то, что мы сообщили о стабильном первом квартале с сильным остатком денежных средств, мир в корне изменился из-за глобальной пандемии COVID-19, и мы предпринимаем решительные действия для преодоления этого кризиса ", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании Роя Харви (Roy Harvey).

Отмечается, что в целях экономии компания планирует сокращения 100 миллионов долларов некритических капитальных затрат, кроме того введение ограничений на найм, поездки и другие расходы с целью сэкономить около 35 миллионов долларов. Также Alcoa обращает внимание, что все её рудники и заводы остаются в рабочем состоянии.

Во втором квартале Alcoa ожидает более низких квартальных результатов в сегменте бокситов. В сегменте глинозема же ожидается выгода от снижения затрат на сырье.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.