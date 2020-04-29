МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рудные запасы золота "Полюса" по кодексу JORC на 31 декабря 2019 года составили 61 миллион унций, минеральные ресурсы – 188 миллионов унций, следует из сообщения компании.

Годом ранее компания сообщала, что ее рудные запасы (доказанные и вероятные) составляли 64,4 миллиона унций, минеральные ресурсы – 191,5 миллиона унций. Таким образом, по итогам минувшего года запасы сократились на 5,3%, а ресурсы — на 1,8%.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.