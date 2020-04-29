МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Николаевский глиноземный завод (Украина), входящий в ОК "Русал", вынужден начать приостановку производства с 30 апреля, говорится в заявлении предприятия.

Необходимость приостановки связывается "с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней".

"На предприятии остался критический для возможности дальнейшего осуществления нормальной деятельности объем боксита, который обеспечивает 4-дневную работу производства. При трехдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнется остановка предприятия", — говорится в сообщении.

На предприятии также заявили о том, что завод ведет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

"Так как действия таможенных органов прямо противоречат Таможенному кодексу Украины, руководство НГЗ обратилось 28 апреля с письмом на имя президента страны Владимира Зеленского, содержащим просьбу оказать содействие в урегулировании сложившейся ситуации в правовом поле, но на настоящий момент ответ получен не был", — отмечается в сообщении.

Николаевский глиноземный завод построен в 1980-м году и является одним из крупнейших предприятий Украины. На предприятии работает около 3500 сотрудников. Мощность завода составляет около 1,7 миллиона тонн глинозема в год.