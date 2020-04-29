МОСКВА, 29 апр — РИА РИА Новости/Прайм. Цена на золото в среду вечером продолжает снижаться немного более быстрыми темпами после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,55%, или на 9,2 доллара, до 1712,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро растет при этом на 0,47%, до 15,242 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 0,33%, до 1716,45 доллара за унцию, а серебро дорожало на 0,29%, до 15,215 доллара.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.