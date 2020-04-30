МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Evraz снижает прогноз капитальных затрат в 2020 году минимум на 20% на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, сообщил в ходе телефонной конференции вице-президент компании по финансам Николай Иванов.

В октябре прошлого года Evraz сообщал, что планирует капитальные затраты в 2020-2023 годах в размере около 1 миллиарда долларов ежегодно.

"В настоящее время мы ориентируемся, что капитальные затраты в 2020 году будут ниже по меньшей мере на 20% (от запланированных ранее — ред.)", — сказал Иванов, отметив, что компания имеет достаточно гибкую программу реализации своих проектов развития и будет отслеживать складывающиеся на рынке условия.

Среди наиболее значимых проектов — строительство новой линии по производству 100-метровых рельсов на площадке в Пуэбло (США), модернизация рельсобалочных мощностей на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК) и строительство интегрированного литейно-прокатного комплекса на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК).

По итогам 2019 года Evraz нарастил совокупный объем капитальных вложений почти на 45% — до 762 миллионов долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6% — до 13,8 миллиона тонн.