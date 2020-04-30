МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Первый заместитель гендиректора "Металлоинвеста" Назим Эфендиев назначен генеральным директором компании, говорится в сообщении "Металлоинвеста".

Ранее "Металлоинвест" сообщал, что возглавлявший компанию с 2009 года Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни.

Эфендиев будет совмещать обязанности первого заместителя генерального директора – коммерческого директора, говорится в сообщении. По словам главы совета директоров компании Ивана Стрешинского, Эфендиев обладает глубокими знаниями бизнес-процессов компании и большим управленческим опытом. Он внес большой вклад в становление и развитие "Металлоинвеста", проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым.

"Под руководством Назима Эфендиева компания продолжит реализацию курса на динамичное развитие. Уверен, что команда во главе с Назимом Эфендиевым обеспечит устойчивую работу "Металлоинвеста" в период турбулентности в мировой экономике и продолжит реализацию проектов, нацеленных на дальнейшее укрепление его рыночных позиций", — приводятся в сообщении слова Стрешинского.

Назим Эфендиев с марта 2012 по настоящее время занимал должность первого заместителя генерального директора – коммерческого директора УК "Металлоинвест".

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ, на 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого являются Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (30%). В 2019 году компания снизила производство железной руды на 0,3% — до 40,242 миллиона тонн.