МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Стоимость золота демонстрирует околонулевую динамику в первый день мая при низких торговых оборотах вследствие того, что инвесторы во многих странах сегодня выходные, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,08%, или на 1,7 доллара, до 1692,7 доллара за тройскую унцию. А несколькими минутами ранее этот фьючерс слабо рос. Майский фьючерс на серебро снижается при этом на 0,29% до 14,855 доллара за унцию.

В пятницу объем торгов снижен, поскольку большинство американских и европейских фондовых рынок закрыто в связи с празднованием Дня труда.

Что касается дальнейших перспектив драгметалла, который значительно дорожал в последние месяцы, то аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил: многие страны планируют вновь "открыть" свою экономику после коронавирусных ограничений, и этот фактор негативен для золота.

Золото считается безопасным активом во времена экономической неопределенности.

Участники торгов обратили внимание на сообщения СМИ о том, что многие штаты США продвинулись вперед в смягчении ограничений для ресторанов, розничной торговли и других предприятий. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также пообещал в ближайшие дни представить подробный план восстановления экономики после эпидемии.