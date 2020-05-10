МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Заражение новым коронавирусом сотрудников "Полюса" в Красноярском крае оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе, говорится в сообщении "Полюса".

В субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора в Красноярском крае сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки — 82 случая.

"Работа Олимпиадинского ГОКа продолжается в бесперебойном режиме. К настоящему моменту коронавирус оказал лишь незначительное влияние на производство или поставки на горнодобывающие предприятия Красноярской бизнес-единицы", — сообщил "Полюс".

Сразу после получения положительных результатов, также говорится в сообщении, сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается соответствующая медицинская помощь, а сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе.

"Все сотрудники проходят регулярное тестирование на вирус, обеспечивается социальное дистанцирование и обязательное использование средств индивидуальной защиты для снижения риска дальнейшего распространения инфекции", — подчеркнули в компании, напомнив, что с конца марта на предприятиях "Полюса" начали действовать специальные меры, включающие в себя в том числе медицинский осмотр прибывающих сотрудников, ежедневную термометрию всего персонала и работников подрядных организаций, а также интенсивную очистку и дезинфекцию помещений и оборудования.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.