МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Неназванный акционер Polymetal выставил на продажу 7 миллионов акций компании, составляющих около 1,5% капитала золотодобытчика, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на материалы к размещению.

Нижняя граница ориентира цены размещения составляет 15,95 фунтов стерлингов за акцию, верхний уровень предложения обозначен как рыночная цена. Организатором выступает Citi.

Торги бумагами Polymetal на Лондонской бирже закрылись в понедельник на уровне 16,58 фунтов стерлингов за акцию. По рыночной цене объем предложения составляет около 116 миллионов фунтов стерлингов.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.