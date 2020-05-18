МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") развернул пилотную зону 5G на территории действующего угольного разреза СУЭК, возможности которой впервые использованы для беспилотных самосвалов БелАЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".

"Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH", — заявили в компании.

Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (Хакасия) "Билайн" на оборудовании Huawei развернул фрагмент сети 5G протяженностью 1,5 километра, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов. По периметру самосвалов установлены камеры высокого разрешения, все видео-потоки с которых поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени.

"Применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями", — отметили в компании. Там добавили, что пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится в течение нескольких недель.

"Фактически российский бизнес проходит четвертую промышленную революцию — цифровая трансформация идет ускоренными темпами. Высокий технологический уровень позволяет максимально автоматизировать производство и повысить безопасность. В сфере промышленного интернета вещей катализатором внедрения новых технологий может стать развитие сетей связи нового поколения. Именно 5G станет новым стандартом связи для автоматизации: высокая скорость передачи данных, фактическое отсутствие задержек сделает такой стандарт незаменимым для всех беспилотных систем, особенно на производстве, связанном с риском", — отметил исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса "Вымпелкома" Арташес Сивков, слова которого передала пресс-служба компании.

"Внедрение сетей 5G на предприятиях открытых горных работ открывает широкие перспективы не только для роботизированных комплексов, но и для новейших решений промышленной безопасности, диспетчеризации и мониторинга, требующих все большей скорости и надежности передачи данных, а также гибкости и независимости от стационарной инфраструктуры. В настоящее время в СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях. Промышленное применение 5G с этим кейсом уверенно определяет свое место в цифровой трансформации на годы вперед", — заявил заместитель директора по информационным технологиям АО "СУЭК" Дмитрий Сиземов.