МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Россия в апреле 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка относительно апреля 2019 года на 23,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Относительно марта 2020 года показатель упал на 2,6%.

По итогам января-апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее производство золота упало на 4,3%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.