Концерн "Калашников" разработал уникальный тип беспилотника
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Компания ZALA Aero (входит в концерн "Калашников") разработала новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.
Как сообщает концерн, новый беспилотник способен транслировать видеопоток в HD формате (1280*720). Это дает возможность оператору в мельчайших деталях рассмотреть потоковое видеоизображение.
"Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетов" — говорится в сообщении концерна.
Преимущество модели заключается в возможности вертикального взлета-посадки, который осуществляется полностью в автоматическом режиме. Что касается надежности модели, то за это отвечают дублирующиеся системы безопасности.
До выпуска в серийное производство комплекс прошел два вида испытаний: в заводских и полевых условиях.
"Модель БВС ZALA 421-16EV имеет практически безграничные возможности и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов", — особо подчеркивает "Калашников".
https://1prime.ru/industry_and_energy/20200522/831495411.html