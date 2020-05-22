МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Компания ZALA Aero (входит в концерн "Калашников") разработала новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.

Как сообщает концерн, новый беспилотник способен транслировать видеопоток в HD формате (1280*720). Это дает возможность оператору в мельчайших деталях рассмотреть потоковое видеоизображение.

"Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетов" — говорится в сообщении концерна.

Преимущество модели заключается в возможности вертикального взлета-посадки, который осуществляется полностью в автоматическом режиме. Что касается надежности модели, то за это отвечают дублирующиеся системы безопасности.

До выпуска в серийное производство комплекс прошел два вида испытаний: в заводских и полевых условиях.

"Модель БВС ZALA 421-16EV имеет практически безграничные возможности и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов", — особо подчеркивает "Калашников".