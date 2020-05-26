МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "секретно" и рассмотрит в закрытом режиме иск министерства обороны России, требующего взыскать более 651 миллиона рублей неустойки с концерна "Калашников", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск поступил в суд 20 декабря, основания исковых требований в опубликованных материалах и на заседании суда во вторник не сообщались. Рассмотрение спора отложено на октябрь.

Арбитражный суд Москвы в феврале по иску Минобороны взыскал с "Калашникова" около 24 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей. Истец требовал более 168 миллионов рублей, суд удовлетворил иск частично.

Концерн "Калашников" — системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция — частным инвесторам.

В состав группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.